La FHF et la SFT-ANTEL annoncent un projet d’accord d’utilisation commune de la plateforme numérique HUBTELEMED

Au terme de 4 ans de développement, AGIR POUR LA TELEMEDECINE lance la plateforme numérique HUBTELEMED permettant aux acteurs de terrain de constituer, sur la base du volontariat, une banque de données dynamiques des projets de télémédecine engagés (ou en développement) dans les Groupements hospitaliers de territoire.La plateforme HUBTELEMED permettra à tous les établissements utilisateurs de partager les retours d'expériences et d'engager des requêtes à partir des données collectées et agrégées. À terme, le dispositif offrira par exemple la possibilité de mesurer, en temps réel, le niveau de recours à la télémédecine, d'identifier les filières médicales les plus avancées en télémédecine, et de disposer d'une vision globale et pertinente des dispositifs sur les territoires de santé.HUBTELEMED est en accès gratuit, disponible sur internet et ne nécessite aucun développement informatique pour l'établissement.