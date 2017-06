La CNIL libéralise la e-santé, ou presque...

Réunion de lancement (dans la limite de 4h) : entretien avec les principaux « opérateurs » du traitement de données pour identifier :

Audit de conformité :

Réunion d’aide à la définition des priorités (dans la limite de 3h) : Préparation et animation d’une réunion pour définir le seuil d’acceptabilité du risque du responsable de traitement, les actions pertinentes et prioriser les actions en fonction du degré de risque.

Remise d’outils de pilotage des traitements de données :

Afin d’accompagner chaque entreprise, Desmarais Avocat a élaboré une offre packagée permettant d’anticiper l’entrée en vigueur du RGPD en réalisant un audit de conformité.- Les caractéristiques du traitement.- Les sous-traitants.- Les transferts de données.- L’étude de la cartographie du SI.- Remise d’un formulaire « Audit de Sécurité » (pour évaluer l’écart et les impacts métier associés aux nécessités de mise en conformité) et aide à la complétion.- Étude des politiques de sécurité du système d’information, de mots de passe et de sauvegarde.- Analyse de la conformité.- Validation des caractéristiques des traitements (Désignation du responsable de traitement, formalités préalables applicables, durée de conservation, transferts hors UE, et audit de conformité).- Détermination des risques encourus en cas de non-conformité avecSmartDataDecision©.- Outil de suivi des contrats de sous-traitance complété avec l’identité des sous-traitants.- Registre des traitements complété.- Matrice d’applicabilité des droits de la personne en fonction de la base juridique du traitement.- Clause type relative aux traitements de données par un sous-traitant.- Dossier de conformité du traitement de données.La phase d’audit s’appuie sur un panel d’outils juridiques et métiers ayant déjà fait preuve de leur efficience. Il s’agit des missions précédentes de mise en conformité vis-à-vis du Règlement européen, et notamment sur SmartDataDecision©.