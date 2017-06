La CAHPP lance un Club achats dédié à l’activité de soins de suite et de réadaptation

« Le potentiel de rationalisation est très important et nous sentons que les managers en SSR ont un vrai ‘profil achats’, et qu’ils en maitrisent le sujet. Ce Club permet d’avoir une approche verticale et donc personnalisée du secteur, déclare Elias Bitar, directeur biomédical et animateur du Club d’achat SSR. Dans le contexte nouveau de la T2A, la CAHPP propose son soutien et accompagnement pour décortiquer les actes, s’interroger sur les retours sur investissement et le bénéfice au patient ».



« Nous devons nous doter désormais d’équipements sophistiqués, souvent connectés et dont le coût est élevé. Nous avons besoin de la CAHPP à la fois pour son expertise et sa capacité de négociation. Les managers SSR sont plus proches de leur corps médical que ceux du MCO car chez nous les praticiens sont salariés, nous les connaissons très bien et pouvons mieux discuter de leurs exigences. Mais le directeur est-il un bon acheteur quand il obtient individuellement une remise de 10%, quand collectivement, il peut obtenir davantage en prix facial mais également bénéficier de conseils et d’accompagnement ? L’objectif de notre Club est de passer à la vitesse supérieure », déclare Christophe Sadoine, co-pilote du Club des achats SSR, administrateur de la CAHPP et DG de la Clinique de la Mitterie à Lomme (59).



« Il est tout à fait probable que cette commission engendre la création de groupes de travail et de réflexion touchant à des problématiques économiques et spécialisées tenant compte de la diversité des établissements SSR dans des domaines très différents exigeant une spécialisation (orientation cardiologique, formation professionnelle par exemple) qui font partie des objectifs de la CAHPP », complète Yvon Bertel Venezia, PDG de la CAHPP.



Les travaux de ce Club permettront d’accroître le référencement de produits et équipements et de lancer des marchés groupés mais aussi de faciliter le travail des acheteurs SSR pour les achats plus classiques, communs avec le secteur MCO. Ces référencements seront identifiés et rassemblés dans un catalogue CAHPP dédié SSR dont une première version est à venir d’ici l’été.