Journée mondiale de l’hygiène des mains : L’IMM étend son dispositif « Patient Debout » à l’ensemble des services de chirurgie

Une salle « détente »

La salle « détente », située à l’entrée du bloc, est un lieu transitoire entre la chambre d’hôpital et la salle d’opération.



Isolée par des portes vitrées et équipée de fauteuils confortables, elle diffuse une ambiance sonore (bruits de vagues) et visuelle sur le thème de la mer. Ce lieu permet au patient de se relaxer avant d’être conduit au bloc par le chirurgien, l’anesthésiste ou l’infirmier/infirmière.



Juliette Gins, artiste peintre, a réalisé deux très grands tableaux aux couleurs apaisantes, évoquant la mer.



« Le dispositif Patient debout a été un vrai challenge pour toutes les équipes de l’hôpital. Depuis sa mise en place, nous constatons que les patients sont plus détendus à leur arrivée au bloc, ce qui joue ensuite sur l’anesthésie et leur faculté de récupération après une opération parfois lourde, souligne le Dr Olivier Untereiner , anesthésiste-réanimateur. En termes d’hygiène, cette nouvelle prise en charge contribue à améliorer nos pratiques quotidiennes et à constamment innover. Le patient debout est in fine une démarche qui vise à dédramatiser l’hôpital, le rendre plus accueillant et plus humain en créant un cercle vertueux qui profite au patient et à l’ensemble du personnel soignant ».