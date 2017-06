Impression 3D : Innovations médicales

(communiqué)Découvrez au travers du livre blanc de Stratasys tout le potentiel de l’impression 3D pour le secteur hospitalier. Comment améliorer les soins au patient tout en maintenant ou en améliorant la rentabilité :Les modèles réalisés à partir de scanners du patient vous aident à affiner votre approche thérapeutique avant de pénétrer dans le bloc opératoire. Les avantages physiques, spatiaux et tactiles d'un modèle physique réaliste permettent d'optimiser la préparation et d'accroître la confiance, pour réduire le temps passé dans la salle d'opération.Simulez en une seule tâche d'impression tout ce dont vous avez besoin : depuis un tissu mou et des muscles jusqu'aux cartilages et aux os. Vous pouvez même incorporer des matériaux clairs pour obtenir une vue transparente des tissus et des vaisseaux sanguins masqués.Le recours à des matériaux biocompatibles et stérilisables permet d'imprimer en 3D des moules et des guides de coupe personnalisés, pour effectuer des incisions plus précises ou pour adapter les implants avant de lancer la procédure.A l’ l’hôpital Nicklaus pour enfants à Miami, le Dr Redmond Burke a recours à l’impression 3D pour la pré-planification chirurgicale : « Mon équipe était en mesure de visualiser l'opération avant de commencer. Nous connaissions l'approche la plus sûre et nous étions confiants, alors nous avons réalisé une incision plus petite. J'ai vu des chirurgiens désorientés lors d'opérations inédites. Le modèle 3D m'a permis de réaliser celle-ci en toute confiance, car je connaissais parfaitement son anatomie » déclare le Dr Burke.Stratasys, leader mondial dans les solutions d’impressions 3D, a développé un livre blanc dédié à l’innovation médicale. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lient suivant : LIVRE BLANC