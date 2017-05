Hygiène des mains : une nouvelle étude Tork met en lumière les risques pour la santé liés à l’hygiène des surfaces en milieu hospitalier

Lors d’une précédente étude menée pendant trois ans dans 16 hôpitaux en partenariat avec la marque Tork (2), 60 % des professionnels de santé avaient indiqué l’emplacement des distributeurs comme un facteur essentiel pour une meilleure pratique sur le long terme.« Notre étude a montré qu’il est essentiel de prendre en compte le point de vue des professionnels de santé en matière d’hygiène des mains afin de faciliter au maximum le respect des cinq préconisations de l’OMS. Ainsi des emplacements logiques pour un accès aisé aux distributeurs constituent un élément perçu comme mineur mais pouvant avoir un effet conséquent », indique Carolyn Berland, scientifique senior du département R&D chez SCA.Les distributeurs Tork de produits de soin pour la peau utilisés lors de l’étude font partie de l’ensemble de la gamme de produits d’hygiène des mains destinée au secteur des soins de santé. En raison de l’importance capitale d’un lavage des mains fréquent chez les professionnels de santé, le choix des produits désinfectants et des savons est optimisé pour rendre l’utilisation la plus douce, la plus efficace et la plus rapide possible.· Sensibiliser le personnel et les visiteurs à l’importance et aux raisons de la cinquième préconisation de l’OMS en matière d’hygiène des mains. Les professionnels de santé peuvent tester leurs connaissances sur l’hygiène des mains en répondant à un questionnaire de SCA en ligne sur : www.sca.com/defi-des-heros · Mettre en place des protocoles clairs et détaillés pour le nettoyage des espaces occupés par les patients.· Nettoyer fréquemment les textiles en contact avec les patients et privilégier les textiles jetables lorsque c’est possible.· Améliorer les bonnes pratiques en optimisant les emplacements des distributeurs de solutions hydro- alcooliques à travers les établissements de santé. Pour trouver les recommandations issues de la recherche Tork, consultez : http://www.tork.fr/recommandations/segment/sante/ · Consulter le site mondial de l’OMS dédié à la Journée Mondiale de l’Hygiène des Mains pour de plus amples renseignements : http://www.who.int/gpsc/5may