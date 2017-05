HÔPITAL DE DEMAIN : UN NÉCESSAIRE CHANGEMENT DE PARADIGME POUR MIEUX SUSCITER ET DIFFUSER L'INNOVATION

En France, “On a tendance à confondre R&D et innovation”, avait estimé Paul-François Fournier, directeur exécutif en charge de l’innovation au sein DE BPI FRANCE





Cette philosophie, le Groupe PRISME s’en est fait le chantre depuis sa création. Reconnu comme l’un des principaux intégrateurs français de solutions de traçabilité code-barres, RFID, RTLS, M2M, IoT et de mobilité, il a dès le départ considéré les usages et les technologies comme deux leviers complémentaires, auxquels il a souhaité inclure une forte dimension sociale – en effet, pour être véritablement pertinente, une innovation implémentée à l’hôpital ne doit pas uniquement répondre aux besoins des personnels médicaux et des patients à l’échelle locale, mais également adresser des enjeux transversaux dans un objectif de santé publique. Aussi le Groupe PRISME est-il convaincu que le produit ne représente plus aujourd’hui à lui tout seul, le composant fondamental d’une innovation ; un projet réussi est un projet s’appuyant sur une solution globale développée au plus près des acteurs sur le terrain, et associant des compétences et un savoir-faire pluridisciplinaires.En plaçant l’utilisateur hospitalier au cœur d’un projet de développement holistique, cette innovation collaborative n’a dès lors pas peur de questionner des vérités pourtant établies. Ayant conduit avec succès plusieurs centaines de projets dans des établissements sanitaires et médico-sociaux de toutes tailles, le Groupe PRISME se démarque par une capacité de réflexion affranchie de tout dogmatisme, qui lui permet d’apporter la solution la mieux adaptée au regard des contraintes et bénéfices attendus. Il dispose en effet d’un riche portefeuille de solutions et d’une maîtrise de mondes technologiques complémentaires. Aussi le Groupe PRISME ne peut-il que préconiser un changement de paradigme dans les appels à projet. Plutôt que de multiplier les spécifications techniques détaillées qui peuvent constituer autant de freins à un hôpital véritablement innovant, celles-ci pourraient au contraire se centrer plus largement sur les besoins et usages. Dans ce contexte plus ouvert, le Groupe PRISME proposera alors la combinaison entre matériels, logiciels et services la mieux à même de répondre aux contraintes opérationnelles et aux besoins métiers fondamentaux identifiés.