HIT 2017 : Medasys a présenté son continuum Ville-Hôpital

Avec les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) naît la volonté de créer un Hôpital étendu, connecté et coopérant avec la médecine de ville. Medasys a en ce sens défini deux principales approches adaptées à la trajectoire de convergence des établissements.



Medasys a choisi d’une part, d’étoffer son offre avec DxPlatform Powered by X-Value, une plateforme adaptée aux enjeux territoriaux : mutualisation des moyens, consolidation des savoir-faire, alignement des pratiques. Cette plateforme est construite autour des composants techniques développés par le Groupe.



Dedalus est en effet spécialiste depuis plus de 15 ans des problématiques d’interopérabilité au niveau régional et équipe près de 22 000 médecins libéraux avec des solutions communicantes. Le programme Platform qui sera présenté en avant-première sur le stand Medasys, se positionne en fédérateur de systèmes d’informations et permet le partage sécurisé des données entre les établissements hospitaliers et la médecine de ville, favorisant ainsi une prise en charge coordonnée du parcours patient.



Grâce à une approche flexible et adaptée à la stratégie territoriale des établissements hospitaliers, Medasys propose également un système d’information transversal et multi- entités juridiques aux établissements souhaitant disposer d’un SI monobase et commun à l’ensemble du GHT. Sa couverture fonctionnelle métier (DPI et regroupement des plateaux techniques) permet d’assurer une prise en charge optimisée du patient.