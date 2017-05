HIT 2017 : Konica Minolta et ses partenaires engagés pour la transformation numérique du parcours de soins

Interopérabilité pour gérer l’information en GHT

Simplifier la gestion et le partage de toutes les formes de contenus liés au patient et gérer une vue du patient unifiée, complète et accessible, constituent des enjeux essentiels, afin de limiter les risques lors des soins.



L’arrivée des GHT ajoute des enjeux supplémentaires :

interopérabilité entre établissements

gestion unifiée des droits et des échanges d’information,

réconciliation des identités patient entre établissement,

capacité à partager les données médicales sans bouleverser les usages des professionnels de santé.



La solution d’Enterprise Content Management (ECM) de Konica Minolta, développée avec son partenaire Hyland, assure une interopérabilité entre les établissements et favorise une vue unifiée des données médicales et administratives du patient.



« Nous donnons la possibilité de réconcilier les identités patients à l’échelle du GHT et permettons aux professionnels de santé de partager les données sans avoir à modifier leurs usages à travers une solution d’archivage neutre », déclare Eliane Richard, chef de marchés Santé de Konica Minolta Business Solutions France.