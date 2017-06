HIT 2017 : InterSystems TrakCare® et InterSystems HealthShare®... les solutions pour le suivi du parcours de soin d'un patient au niveau d'un établissement ou d'une région

L'évolution des besoins et des enjeux dans le secteur de la santé redessine également les contours du marché des éditeurs. On compte en France plus de 300 éditeurs (dont près de la moitié emploie moins de 15 salariés) et 800 produits, dont 60 par établissement hospitalier en moyenne ! À moyen terme, avec le mouvement des GHT, le marché devra nécessairement se structurer, notamment avec des offreurs capables de porter des projets plus complexes et de taille plus importante.



L'évolution des pratiques médicales (génomiques, impression 3D, etc.) vont voir se créer de nouvelles applications, qu'il faudra, à terme, intégrer et interconnecter avec les plateformes déployées. La question fondamentale de la pérennité va donc certainement favoriser les éditeurs reconnus, ayant une expérience éprouvées, bénéficiant déjà d'un capital confiance auprès d'établissements de santé et surtout capables de proposer des solutions ouvertes, scalables et évolutives.



Dans ce contexte, InterSystems dispose de tous les atouts pour maintenir sa position de leader sur le marché. 60% des hôpitaux dans le monde utilisent aujourd'hui les technologies InterSystems, ce qui représente près de 500 millions de patients. La plateforme HealthShare en couvre à elle-seule 200 millions. En donnant la priorité à la satisfaction client et en adoptant une approche sur-mesure, adaptée au contexte et aux besoins propres à chaque établissement ou groupement d'établissements qu'elle accompagne, InterSystems se positionne comme un acteur majeur de l'hôpital numérique et du territoire connecté.