Catherine Geindre nommée Directrice Générale des HCL

Depuis avril 2015 : Directrice Générale de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille



2011/2015 : Directrice Générale du CHU d’Amiens



2008/2011 : Directrice Générale Adjointe du CHU de Nice



2003/2008: Secrétaire Général de L’Institut de Cancérologie de la Loire à Saint-Étienne : chef d’établissement et portage d’un projet de regroupement public/privé



1984/2002 : Hospices Civils de LYON

1984/1987 Directeur des services économiques et financiers à l’Hôtel Dieu.

1987/1989 Directeur des équipements.

1989/1995 Direction Générale : Directeur de Cabinet. HCL

1995/2000 Adjoint au Directeur du Centre Hospitalier Lyon Sud.

2000/2002 Directeur de projet auprès du Directeur Général. Directeur du Département Qualité, Accréditation et gestion des risques