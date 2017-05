Bases de données : les questions à se poser avant de se lancer

L'explosion de fournisseurs au sein d'un secteur, a fortiori dans un secteur en rapide mutation comme celui des bases de données s'accompagne bien souvent d'une tendance hélas inévitable : toute solution destinée à résoudre un problème est obsolète au moment même de sa création. Si bien qu'il est impossible de savoir, parmi les jeunes pousses spécialisées en base de données qui ont vu le jour ces dernières années, combien existeront encore dans trois ans. Nous avons vu des entreprises technologiques disparaître aussi vite qu'elles étaient apparues sur de nombreux autres marchés, et le domaine des bases de données ne fait pas exception à cette sélection naturelle.



Que faire, alors, lorsqu'un projet court sur plusieurs décennies ? Comment s'assurer que la plateforme choisie s'inscrit bien dans la durée ? Sur quel critère prendre sa décision ?



L'une des questions essentielles à se poser est de savoir si la dernière technologie « à la mode » existera encore dans quelques années. Et à y regarder de plus près, on s'aperçoit que les plateformes dernier cri ne sont pas toujours les plus fiables ni les plus évolutives. Que leur modèle de données n'est pas toujours le plus abouti ni le plus efficient. Alors que les systèmes proposés il y a 20 ou 30 ans par des entreprises bien établies, et les investissements consentis dans ces systèmes, laissent à penser que le langage SQL est loin de vivre ses dernières heures.