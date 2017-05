BACTESOIE HP : UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE À PARTIR D’IONS D’ARGENT

Pouvez-vous, pour commencer, nous présenter le groupe CIN et sa filiale CIN Celliose ?

Julio Cardoso : Le groupe CIN fête cette année ses 100 ans d’existence et se compose de 13 marques, ce qui lui permet de répondre à tout type de besoins sur quatre principaux segments de marché : bâtiment, industrie, automobile et anticorrosion. Sa présence en France remonte au début des années 2000 avec son entrée au capital d’Artilin, une marque spécialisée dans la fabrication de peintures fonctionnelles. Rachetée en 2008, celle-ci est fusionnée un an plus tard avec la marque française Celliose, donnant naissance à la filiale CIN Celliose.



En quoi consistent plus précisément les peintures fonctionnelles développées par la marque Artilin ?

Au-delà des caractéristiques classiques d’une peinture traditionnelle, les peintures fonctionnelles se distinguent par des solutions supplémentaires répondant à des besoins plus spécifiques. La marque recense actuellement une gamme complète du sol au plafond : un décontaminant anti-moisissures et algues ; plusieurs peintures de finition résistantes aux champignons, levures et autres moisissures, et donc idéales pour les pièces humides ; une peinture anti-insectes unique au monde qui permet de détruire les nuisibles par simple contact tout en offrant une résistance accrue au développement des moisissures ; et enfin la peinture bactéricide Bactesoie HP, particulièrement adaptée pour les intérieurs des hôpitaux, cliniques et tout autre environnement sanitaire.