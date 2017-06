Avec Doctolib, l’AP-HP devient le premier CHU français à adopter la prise de rendez-vous médicaux en ligne

En adoptant Doctolib, l'AP-HP modernise son organisation.



Les médecins bénéficient d’un outil plus performant pour gérer leurs consultations. Grâce aux SMS et aux emails de rappel, Doctolib supprime 75% des rendez-vous non honorés. Le service fournit aux médecins des informations fiables et harmonisées sur l’ensemble de leurs patients. Totalement dématérialisé, accessible sur mobile, l’agenda Doctolib accompagne en outre les médecins dans tous leurs déplacements.



Doctolib allège les secrétariats. Le service réduit de 30% le temps consacré à gérer les agendas médicaux, limite le nombre d’appels au standard et évite aux secrétaires de devoir jongler entre différents outils. Il permet aux personnels administratifs de se concentrer sur d’autres tâches à plus forte valeur ajoutée (accueil, orientation des patients, suivi et coordination du parcours de soins).



Doctolib peut générer des économies pour l’hôpital : en garantissant une meilleure traçabilité des patients, le service réduit fortement le nombre d’actes inutiles et redondants au fil du parcours de soins.