Attractive Med : la 1ère édition du prix FHF-CASDEN « Attractivité et Communication » récompense le CHU d’Angers

La promotion de l’attractivité médicale est au cœur des travaux de la Fédération Hospitalière de France (FHF). Engagée depuis 2014 sur cette thématique, elle a souhaité promouvoir et récompenser les initiatives les plus innovantes des établissements de santé en la matière à l’occasion de la Paris Healthcare Week. En partenariat avec la CASDEN Banque Populaire, banque coopérative de toute la Fonction publique, elle a remis le Prix « Attractivité et Communication » qui récompense une action de communication en matière d’attractivité médicale.



Le jury composé des organisations représentatives des représentants des étudiants de second cycle, des internes et des assistants chefs de clinique (ANEMF, ISNAR-MG, ISNI, ISNCCA) et des conférences hospitalières a choisi de décerner :

- Le prix au Centre Hospitalier Universitaire d’Angers pour sa campagne de communication à destination des futurs internes



Le jury a été particulièrement sensible à la démarche participative impliquant la communauté médicale et les internes.



Visionnez les vidéos de la campagne « Adopte un PUPH » :

https://youtu.be/kCtTxcSgD8k?list=PLWI3FM74dBANNB0eMMmMJNVvnuazq31Ro

https://youtu.be/0jE1O5pV-Ls

https://youtu.be/MVnsFgfT35E

https://youtu.be/FqSJ9LmUpig



Découvrez le teaser « Céline choisit son internat » :

https://www.youtube.com/watch?v=3JeB4EJtdwA&list=PLWI3FM74dBAMqaPQcK9otJXpgPsT2xOsu Associant étroitement la communauté médicale et l'université, le CHU d'Angers a réalisé une campagne de communication globale sur 3 ans en utilisant les codes propres aux internes, avec « Adopte un PUPH » en 2015, puis en 2016 « Céline choisit son internat ».

- Un prix « coup de cœur » au Centre hospitalier d’Arras pour la vidéo intitulée « Top 10 des raisons de ne pas venir »



Pour visionner le film : https://youtu.be/Nlaall4Ra_s





Cette vidéo énumère dix raisons de ne pas venir faire son internat à Arras en démontrant pour chacune le contraire. Le jury a aimé le ton humoristique et décalé de cette vidéo qui prend à contrepied l’ensemble des clichés pouvant être attribués à la région.

