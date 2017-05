Alexis Normand publie « Prévenir plutôt que guérir, la révolution de la e-santé »

Les applis de suivi de l'activité physique, du sommeil ou de la nutrition sont elles aussi prises très au sérieux par les acteurs du système de santé qui y voient de puissants outils de prévention. Les géants du numérique (Google, Apple, Amazon, Microsoft, Samsung...) ne s'y sont pas trompés et investissent massivement dans la e-santé ; le nombre de start-up du secteur explose également.



Mais s'agira-t-il encore de médecine ? Notre assurance-maladie et nos mutuelles vont-elles introduire des systèmes de bonus-malus pour récompenser les bons comportements ? Le big data va-t-il bouleverser notre système de santé ?



Alexis Normand répond à ces questions de manière précise et dépassionnée ; il donne de nombreux exemples d'initiatives en cours en Europe et aux États-Unis, en pointant les risques de dérives et en se faisant l'écho des débats sur les questions éthiques.



« Impossible, après cette lecture, de continuer à croire que le monde médical va poursuivre sa route sans affronter de grands bouleversements ! »

Gilles Babinet, digital champion de la France auprès de la Commission européenne



« Une analyse brillante, pour réfléchir aux promesses de la révolution numérique dans le monde de la santé ».

Dr Jacques Lucas, vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins