Accessibilité des soins, coopération interrégionale et e-santé : les nouveaux défis des acteurs de santé dans les Antilles-Guyane

De nombreux sujets stratégiques seront abordés dans le cadre de conférences et d’ateliers de travail organisés en matinée.



Après le mot d’ouverture d’Olivier Coudin, Directeur général adjoint de l’Agence Régionale de Santé de Martinique, les acteurs institutionnels de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane expliqueront en quoi le numérique peut-il être un outil de refondation du système de santé et donneront leurs différentes visions sur le développement de la filière e-santé dans les Antilles- Guyane. Ils présenteront également, à travers l’intervention des 3 ARS, les spécificités territoriales de la coopération interrégionale et les initiatives qui la rendent de plus en plus effective et qui profitent à la population.



Cinq thématiques, importantes pour le territoire, seront ensuite débattues en atelier par des acteurs de terrain : « Hôpital numérique », « numérique et coordinations des soins », « télémédecine », « imagerie médicale et plateforme e-santé » et « numérique et parcours de santé des personnes âgées ».



Ainsi à titre d’exemple, un retour d’expérience sur le déploiement du dossier patient informatisé en Guyane sera donné par Bertrand Spenle, Directeur du GCS Guyasis. Le docteur Mona Hedreville, Cardiologue au CHU de Guadeloupe, présentera le dispositif de télé-échographie cardiaque entre le CHU et le Centre hospitalier de Marie-Galante. Le docteur Mathilde Pircher, Praticien hospitalier au CHU de Martinique, expliquera quant à elle comment est pratiquée la télémédecine en milieu carcéral.



Le secteur médico-social sera également traité, notamment à travers l’intervention du docteur Jean-Luc Fanon, Chef de Pôle au CHU de Martinique, sur le numérique dans les relations entre le CHU et les EHPAD de Martinique.