APICRYPT vient de passer la barre des 70 000 utilisateurs

Le dossier est en cours d’instruction depuis 27 mois déjà, au lieu des mois réglementaires et alors même que les experts de l’ASIP et de la CNIL se sont déjà prononcés. Néanmoins, l’instruction se prolonge et il est demandé à l’APICEM SARL de réaliser des formalités supplémentaires, non prévues par les textes, telles qu’un audit de sécurité par un prestataire tiers (audit PASSI). Malgré le caractère discriminatoire de ces demandes et le fait qu’aucun autre candidat à l’hébergement ne les ait subies, l’APICEM SARL y a répondu favorablement afin de faciliter les discussions et tenter de faire avancer ce dossier.



Puis, l’APICEM SARL s’est vue indiquer, le 9 mai 2017, qu’une « ultime question » allait lui être adressée. Cette ultime question ne lui est toujours pas parvenue...



L’obtention de cet agrément serait la première étape pour entreprendre les travaux d’interopérabilité avec l’espace de confiance MSS encadré par la CNAMTS.



Après plus de deux ans d’attente et un investissement couteux en démarches administratives sans avancement significatif ou décision sur la demande, le dossier est au statu quo alors que l’APICEM SARL a démontré son implication à diverses reprises. Cette rétention du dossier au niveau du comité hébergeur n’est pas conforme au code de la santé publique.



Quand l’ASIP communique sur le travail que doit faire l’APICEM, il semble important de rétablir la vérité sur l’implication de chacun dans l’intérêt des praticiens utilisateurs de messageries et surtout dans l’intérêt des patients.