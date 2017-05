7-9 septembre : rendez-vous à Liège pour le XXVIIIème Congrès de l’ALASS

L’ALASS étant une association dont les intérêts des membres sont très diversifiés, des présentations ou des sessions spécifiques pourront être proposées sur d’autres problématiques relevant de l’analyse des systèmes de santé, tels que :



Epidémiologie et santé publique, assistance aux personnes âgées, conditions d’accès et d’équité, organisation des services en réseaux intégrés, parcours de diagnostic-thérapeutique-assistance et intégration hôpital- territoire, santé mentale, financement des services sanitaires, logistique, instruments de management, technologie de l’information et de la communication, gestion des risques dans les hôpitaux, modèles d’organisation, de gestion des compétences et des connaissances pour l’assistance du personnel de santé, formation pour les professions sanitaires, formation à distance, gouvernances et politiques sanitaires nationales, décentralisation des systèmes d’assistance sanitaire, relations entre public et privé, éducation à la santé et communication publique, évaluation des programmes de santé publique, hospitalisation à domicile, droit à la santé, les droits des patients, etc.